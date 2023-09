Podcast In Koers | Over de dominantie van Jumbo-Visma in Vuelta: ‘Af en toe een beetje vervelend’

Met video's Net geen twee op rij voor Danny van Poppel in Groot-Brittannië, Lotte Kopecky verstevigt leiding Simac Ladies Tour

Rasmus Tiller heeft Danny van Poppel van een tweede opeenvolgende ritzege afgehouden in de Ronde van Groot-Brittannië. De 27-jarige Noor van Uno-X was de beste in de sprint van de zevende etappe na 170,9 kilometer tussen Tewkesbury en Gloucester. Tiller versloeg Van Poppel en de Brit Stephen Williams.