Podcast: ‘Mollema is zich van geen kwaad bewust na zege in Japan’

Van Aert wint zaak tegen voormalig ploeglei­der Nuyens

26 november Wout van Aert is door de rechtbank in Mechelen vrijgesproken in de zaak aangespannen door zijn ex-ploegleider Nick Nuyens. De Belgische wielrenner die sinds een jaar voor Jumbo Visma rijdt verbrak in september 2018 het contract met de Véranda’s Willems-Crelan. Van Aert was sprake van ‘dringende redenen’, zijn contract liep tot eind 2019.