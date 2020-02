Podcast | ‘Ploeg Van der Poel is niet sterk genoeg’

Oók de Vlamingen kijken uit naar de klassiekercampagne van Van der Poel. Wuyts: ,,Zijn ploeg is niet sterk genoeg. Dat zie ik pas gebeuren over een jaar, over twee jaar. Maar Van der Poel is tot veel in staat, alléén. Wat mij het meest intrigeert: hoe pakt hij dat aan, straks in Parijs-Roubaix en De Ronde van Vlaanderen? Gaat hij wachten? Of gaat hij zelf gaan? Ik denk dat laatste.”