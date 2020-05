Podcast | Sam Oomen heeft plezier terug: ‘'Het was geen verloren jaar’

De verjaardag van… Jan Janssen: ‘Een Tour de France in september zie ik eigenlijk niet zitten’

19 mei In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jan Janssen (80), één van de beste Nederlandse wielrenners ooit. In zijn loopbaan won hij onder meer de Tour de France (1968), de Vuelta (1967) en het wereldkampioenschap (1964).