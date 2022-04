Podcast | ‘Van Baarle goochelde en Van der Poel was ruk’

Thijs en Hidde bespreken eerst de vrouwenwedstrijd van zaterdag met een prachtige derde plek voor Lucinda Brand en een ijzersterke Ellen van Dijk.



Daarna nemen ze uitgebreid de tijd om terug te blikken op de mooiste zege uit de carrière van Dylan van Baarle en geeft Thijs antwoord op de vraag of de transfer naar Jumbo-Visma nu dichterbij is gekomen na vandaag of juist niet?