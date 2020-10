Podcast | ‘VDP’ moet op andere manier koersen om Van Aert te verslaan in Vlaanderen’

Video Evenepoel weer op de fiets na crash in Ronde van Lombardije

3 oktober Remco Evenepoel heeft voor het eerst sinds zijn zware val op 15 augustus in de Ronde van Lombardije een ritje in de buitenlucht gemaakt. De jonge Belg fietste in de regen een ronde van 70 kilometer. ,,Het weer was niet geweldig, maar ik heb ervan genoten", zei de 20-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step.