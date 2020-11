Pogacar had liever meer aankomsten bergop gezien in Tour

De Franse etappekoers begint op 26 juni in Brest. ,,De eerste twee etappes in Bretagne zullen een beetje stressvol worden”, denkt Pogacar. ,,Er is ook al vroeg in de Tour een tijdrit, ik denk dat die wel bij me past. Ik heb gehoord dat we in de eerste week ook veel te maken kunnen gaan krijgen met wind. Het wordt spannend, je moet dan voorzichtig zijn.”