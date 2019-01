Porte blijft Poels voor in slotrit, eindzege voor Impey

Video Viviani sprint Down Under naar eerste seizoensze­ge

15 januari Elia Viviani heeft zijn eerste sprintzege van het jaar binnen. De Italiaan van de Belgische wielerploeg Deceuninck-QuickStep was in de openingsrit van de Tour Down Under in Australië de snelste in de massasprint. Hij had in de 129 kilometer lange etappe van North Adelaide naar Port Adelaide in de laatste meters nog een ultieme versnelling in de benen.