Precies 25 jaar na dato alsnog het ‘kleine’ NK wielrennen in Dongen: ‘Blij dat ons vader dit nog mee kan maken’

Valverde slaat direct toe bij rentree

20 juni Alejandro Valverde heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn val in aanloop naar Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. De 39-jarige Spanjaard van Movistar was donderdag de beste in de openingsetappe van de Franse Route d’Occitanie, voorheen beter bekend als de Route du Sud.