Primoz Roglic: ‘Iedereen droomt ervan om te vliegen’

Door Hidde van Warmerdam & Thijs Zonneveld



Yes. No. En als hij in een spraakzame bui is voegt hij er soms nog iets als ,,We will see, eh?” aan toe. Verder zegt Primoz Roglic doorgaans niet zoveel als er een microfoon onder zijn neus hangt. Het gemiddelde interview met hem is al voorbij voordat het goed en wel begonnen is. De reden? ,,Ik ben bang voor journalisten.’’



Hè? Wat?

Roglic: ,,Hahahaha. Nee hoor, ze zijn soms gewoon vervelend. Als je zes uur op de fiets hebt gezeten heb je geen zin in een uitgebreid interview. Dan wil je ­eten, drinken en rusten. Ik ga naar wedstrijden om te presteren, niet om zo lang mogelijk te praten met journalisten. Maar normaal gesproken ben ik best een funny guy, hoor.”