Prostaatkanker vastgesteld bij Ineos-baas Brailsford

Tour of Britain Van der Poel herovert leiders­trui in tijdrit

12 september Mathieu van der Poel heeft de leiderstrui heroverd in de zesde etappe in de Tour of Britain, de wielerronde van Groot-Brittannië. De Nederlander van Corendon-Circus werd zesde in een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer in de plaats Pershore.