Protesterende vader uit Kaatsheuvel ontneemt winnaar de zege in Huijbergen

,,Te triest voor woorden gewoon. Erg kinderachtig", reageerde de andere vader Ronald Boers. ,,De voorsprong van Michael was zo groot dat er van gevaar geen sprake was. Hij was gewoon blij. Als hij zijn handen na de streep in de lucht had gestoken was er niets aan de hand geweest.”

Ronald Boers zegt tientallen finishfoto's te kunnen tonen waarop de winnaar ongestraft met de handen over de streep komt. ,,De praktijk is dat de jury nooit uit zichzelf ingrijpt. Alleen als er iemand protesteert.” Andere renners staken Michael Boers een hart onder de riem. ,,Hij kreeg al talloze berichtjes in de trant van ‘Je bent voor ons de winnaar’. Het erge is echter dat hem de jus van de zege is ontnomen. Hij was er juist apetrots op dat hij die massaspurt had gewonnen.”