Puck Pieterse geeft WK-debuut nog meer glans met bronzen plak bij cross-country-wedstrijd

Pieterse moest al vanaf het begin van de race in de achtervolging op de Franse Ferrand Prevot en haar landgenoot Loana Lecomte. Zij reden vroeg weg en bouwden hun voorsprong vervolgens alleen maar op. Prevot won eerder in Glasgow al goud op de short track race, waarbij Pieterse tweede werd.

Pieterse leek even weg te zakken naar een plek ver buiten het podium, maar vocht zich knap terug naar het groepje achtervolgers. Daarin bleef ze in de slotronde over met de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. De zenuwslopende strijd om brons leek even de kant van Mitterwallner op te vallen, maar in de laatste honderden meters vocht Pieterse zich terug en loste ze zelfs nog de 21-jarige Oostenrijkse. Zwaaiend en met een glimlach kwam ze over de finish.