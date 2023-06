Puck Pieterse maakt favorietenrol waar en verovert Europese titel mountainbike

Puck Pieterse is met overmacht Europees kampioene cross country geworden op de mountainbike. De 21-jarige Nederlandse kwam bij de Europese Spelen in Polen solo over de streep. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner moest bijna een halve minuut achter de topfavoriete genoegen nemen met het zilver. De Zwitserse Sina Frei pakte brons.

Pieterse ging er na een val in de openingsfase al in de tweede ronde vandoor en werd door de concurrentie nooit meer teruggezien. Viervoudig wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk kwam er niet aan te pas. In augustus verdedigt zij haar titel tijdens de WK voor alle fietsdisciplines in en rond het Schotse Glasgow.

PTwee andere Nederlandse vrouwen eindigden ook in de top 10. Anne Terpstra, in 2020 en 2021 goed voor zilver, finishte als zesde. Fem van Empel, de wereldkampioene in het veldrijden, werd tiende. Pieterse is de eerste Nederlandse die zich Europees kampioene mountainbike mag noemen.

Volledig scherm Puck Pieterse gaf al haar concurrentes het nakijken. © ANP / EPA

Het was afzien geweest, erkende Pieterse. ,,Maar dat is het allemaal waard als je zo over de finish kunt komen.” Alleen Mitterwallner kwam in de slotronde nog enigszins in de buurt van de uitbollende winnares en passeerde de finish een kleine halve minuut na Pieterse. ,,Mijn tactiek was om wat langer te wachten, maar ik voelde me zo goed dat ik gelijk maar in de aanval ben gegaan. Het heeft zich uitbetaald, dat is mooi.”

Pieterse, in het veldrijden al een wereldtopper, maakt dit jaar ook op de mountainbike indruk. Zo won de Amersfoortse bij haar debuut in de wereldbeker in mei meteen in Nove Mesto en was ze vorige week ook de sterkste in de wereldbekerwedstrijd van het Oostenrijkse Leogang. Pieterse wil volgend jaar op de Olympische Spelen van Parijs een gooi doen naar het goud op de mountainbike.

