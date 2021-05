Quintana blijft leider in Asturië, Carretero bezorgt Movistar dagsucces

Podcast In Het Wiel Thijs Zonneveld over Gi­ro-selectie Groenewe­gen: ‘Wat doet hij als het een sprint wordt?’

29 april Thijs en Hidde nemen de belangrijkste zaken van het wielrennen door in de wekelijkse woensdag-podcast van In Het Wiel. Vandaag de Ronde van Romandië, het succes van de Gabba, Dylan Groenewegen zal starten in de Giro d’Italia en de ietwat vervreemdende voorliefde van de vrouw van Thijs voor Peter Sagan. En natuurlijk de winnaar van de Sound of Cycling van vorige week en daarna weer een nieuw fragment.