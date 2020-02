Quintana trekt in Tour du Var hoogvorm door

De Col d’Eze is vooral bekend uit Parijs-Nice, maar fungeert dit jaar ook als slotklim in de tweede etappe van de Tour de France. De eindstreep ligt op zondag 28 juni weliswaar zo'n dertig kilometer na de top van die klim, toch is Quintana een man om rekening mee te houden. In de tweede rit van de Tour du Var bleef hij een groep met onder andere Thibaut Pinot veertig seconden voor.



Met nog vier kilometer te gaan viel Quintana aan en had niemand een antwoord op de aangekondigde aanval van de Arkéa-Samsic-kopman. Pinot kon heel even volgen, maar viel niet veel later weer terug in het uitgedunde peloton. Na bijna vijf uur koersen kwam Quintana als eerste boven en mocht hij net als vorige week op de flanken van de Mont Ventoux een etappeoverwinning vieren. Simon Clarke won ten koste van Fausto Masnada de sprint om de tweede plek, Pinot werd vierde.



Sam Oomen finishte ook in de voorste groep en drukte zijn wiel als achtste over de meet. Zondag eindigt de Tour du Var met een lastige rit van La Londe naar Le Mont Faron. Quintana verdedigt in de slotetappe een voorsprong van 38 seconden op Michael Storer.