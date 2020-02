Quintana wint op Mont Ventoux koninginnenrit in de Ronde van de Provence

Higuita troeft Tourwin­naar Bernal af in Colombia

14 februari Sergio Higuita heeft Tourwinnaar Egan Bernal geklopt in de vierde etappe van de Ronde van Colombia. De 22-jarige Colombiaan van Education First was in de rit van Paipa naar Santa Rosa de Viterbo op de aankomst bergop net iets rapper dan de Tourwinnaar van Team Ineos en de Fransman Julian Alaphilippe.