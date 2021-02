Rebellin (49) weet van geen ophouden en tekent bij Italiaanse ploeg

Eind vorig jaar leek het erop dat Rebellin een contract zou tekenen bij Cambodia Cycling Academy, maar een handtekening onder een contract zette hij er nooit. Bij Work Service-Marchiol, een ploeg met vooral Italianen, deed hij dat onlangs wel, zegt hij tegen Gazzetta dello Sport. In de grote koersen zal Rebellin waarschijnlijk niet te zien zijn, al kan Work Service-Marchiol wel uitgenodigd worden voor de Italiaanse semi-klassiekers.



Rebellin reed in zijn carrière voor ploegen als FDJ, Gerolsteiner, Liquigas en CCC. De laatste jaren kwam hij vooral in actie voor kleinere, continentale ploegen. De drievoudig winnaar van de Waalse Pijl liep in 2008 tegen de dopinglamp nadat hij zilver veroverde op de Olympische Spelen. Bij hem werd het verboden middel Cera ontdekt, wat hem een schorsing van twee jaar opleverde en waardoor hij zijn medaille in moest leveren. Daarnaast moest hij ook alle kosten omtrent de rechtszaken terugbetalen.



Op het profniveau is Rebellin een van de oudste renners. In de World Tour, het allerhoogste wielerniveau, is Alejandro Valverde met zijn bijna 41 jaar de meest ervaren renner. Rebellin, die op 9 augustus zijn vijftigste verjaardag viert, won in 2018 zijn laatste UCI-koers.