Remco Evenepoel mag fietstraining hervatten

Groenewe­gen ernstig bedreigd na crash met Jakobsen: 'Politie stond weken voor de deur’

26 januari Dylan Groenewegen is na het veroorzaken van de val in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen ernstige verwondingen opliep dermate bedreigd dat de wielrenner van Jumbo-Visma politiebewaking nodig had. Dat vertelt de Amsterdammer in het blad Helden.