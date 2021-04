Roglic focust zich na Luik op Tour en rijdt geen enkele koers meer

video Organisa­tie past route aan na sneeuwval: tóch vandaag rentree Fabio Jakobsen

11 april Fabio Jakobsen kan vandaag toch zijn rentree in het wielerpeloton maken in de Ronde van Turkije. De organisatie van de etappekoers heeft op Twitter een alternatieve eerste rit aangekondigd, nadat aanvankelijk de eerste etappe was afgelast vanwege sneeuwval.