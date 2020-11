Roglic heerst (zeker in 2020): helft van koersdagen in leiderstrui

Indrukwekkende cijfers voor Roglic, maar de leiderstrui in de Tour de France had hij in Parijs dit jaar niet. In de voorlaatste etappe, een tijdrit, werd Roglic uit het geel gereden door landgenoot Tadej Pogacar. In 2019 eindigde Roglic na dagen in de roze leiderstrui te hebben gereden als derde in de Giro d’Italia. Datzelfde jaar won hij de Vuelta. Op het moment van schrijven is de Sloveen dicht bij een tweede eindzege in Spanje: met nog drie etappes te gaan rijdt Roglic - niet geheel verrassend - in de rode trui.