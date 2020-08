Roglic verslaat Bernal na fraai ploegwerk Jumbo-Visma in Ronde van de Ain

Aan de voet van slotklim probeerde Kruijswijk het, maar Bernal reed even later het gat weer dicht. Jumbo-Visma controleerde vervolgens in de slotkilometers en in de eindsprint wist Roglic het ploegwerk af te ronden. Hij was oppermachtig in de laatste honderden meters en won, voor Bernal, Valerio Conti en Quintana. Kruijswijk eindigde als vijfde. Mollema schoot in de sprint uit zijn klikpedaal en moest nog kostbare tijd toegeven.



Morgen, in de derde en laatste etappe, wordt het opnieuw vuurwerk. Dan vindt de showdown plaats op de Grand Colombier: een klim van 18 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van zeven procent. Het betekent een generale repetitie voor de vijftiende Tourrit, die over dezelfde wegen loopt.



Roglic, die de leiderstrui overneemt van Andrea Bagioli, verdedigt in de slotrit een voorsprong van tien seconden op Bernal. Kruijswijk, vijfde in het klassement, heeft een achterstand van 23 seconden op zijn ploeggenoot en Mollema staat nu tiende, op 39 tellen.



Vrijdag werd Roglic in de eerste rit in de sprint nog verslagen door de Italiaan Bagioli.