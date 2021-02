Ronde van Vlaanderen = Elfstedentocht x Koningsdag x Oranje in WK-finale

Van Aert geknakt na lekke band: ‘Ben echt teleurge­steld in mezelf’

31 januari Wout van Aert was enkel en alleen voor de wereldtitel naar Oostende gekomen en genoot daarom ook geen moment van zijn zilveren medaille. De drievoudig wereldkampioen, die op het WK veldrijden zijn meerdere moest erkennen in Mathieu van der Poel, vond dat hij het vooral in mentaal opzicht had laten afweten.