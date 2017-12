Sagan stopt rechtszaak tegen UCI om uitsluiting van Tour de France

Unibet trekt zich terug als sponsor KNWU

2 december Wielerbond KNWU raakt aan het einde van dit jaar sponsor Unibet kwijt. Het gokbedrijf werd in 2016 gepresenteerd als nieuwe geldschieter voor vier jaar. Voorwaarde was wel dat de nieuwe kansspelwet moest worden ingevoerd en dat de politiek een lager kansspelbelastingtarief zou invoeren. Die wet is er nog niet waarop Unibet, dat vooralsnog geen reclame mag maken in Nederland, zich nu terugtrekt.