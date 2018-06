Sagan voor zesde keer Slowaaks kampioen na monstersolo

In Polen ging de nationale titel op de weg naar Michal Kwiatkowski. De renner van Team Sky was de beste van een kopgroep die al vroeg in de koers een gat had geslagen. Hij verwees Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) naar de tweede plaats. Lukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice) greep in Ostroda het brons. Het was de tweede keer dat Kwiatkowski de Poolse trui veroverde.