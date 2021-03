Sam Bennett sprint naar dagzege en leiderstrui in openingsrit Parijs-Nice

Fabien Doubey (Total Direct Energie) was de enige vroege vluchter van de dag. Halverwege de wedstrijd sloot een groepje met Philippe Gilbert (Lotto Soudal) aan, maar zij werden op 27 kilometer van de finish gegrepen door het peloton.



De verwachte massasprint kwam er in de openingsetappe. Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) ging vroeg aan, maar viel stil in de slotmeters en zag Bennett overtuigend naar de zege snellen. Achter hem eindigde Frans kampioen Démare (Groupama-FDJ) als tweede, voormalig wereldkampioen Pedersen (Trek-Segafredo) kwam als derde over de streep. Sam Oomen (Jumbo-Visma) was op de 24ste plek de beste Nederlander.



Morgen wacht de renners opnieuw een vlakke rit in de 'Koers naar de zon’. Met Bennett in de gele leiderstrui fietst het peloton dan een etappe van 188 kilometer van Oinville-sur-Montcient naar Amilly. De achtdaagse rittenkoers uit de WorldTour duurt tot volgende week zondag.