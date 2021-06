Sam Oomen weer kopman: ‘Het is een heel lange weg geweest’

Door Daniël Dwarswaard



Sam Oomen is een tikkeltje gespannen. Of gefocused, zoals hij het zelf noemt. Bij de start voor de eerste echte test deze week in Zwitserland is de Brabander zeker niet kortaf of ongeduldig. Maar ergens proef je: hij is net iets minder ontspannen dan we hem kennen. Ruim vier uur later komt Oomen ‘naar de kloten’ over de finish in het Zwitserse Leukerbad. De zwembaden van de thermen in het bergplaatsje glinsteren in de zon, maar Oomen heeft er vanzelfsprekend geen oog voor na de zwaarste rit van de week tot nu toe.