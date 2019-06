Schrijf je nu in voor het Wielerspel van het Brabants Dagblad!

NK Tijdrijden Van Baarle gaat voor rood-wit-blauw én de Tour

9:04 Klassiekerspecialist, tijdrijder en nu ook klimmer: Dylan van Baarle (27) is het allemaal. Vandaag hoopt hij zijn Nederlandse tijdrittitel te prolongeren. Het allerliefst slaat hij de wegwedstrijd van zondag over, want dat betekent dat hij zeker is van Tour-deelname.