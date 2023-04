SD Worx mikt met Demi Vollering op eindzege in Vuelta: ‘Mooie mix van ervaring en talent’

De Nederlandse wielerploeg SD Worx schuift Demi Vollering naar voren als kopvrouw in de Ronde van Spanje. De ploeg mikt met haar zelfs op de eindwinst in de Vuelta Femenina, die maandag begint met een ploegentijdrit in Torrevieja.

,,We hebben een mooie mix van ervaring en talent aan de start. Met deze groep willen we meedingen naar de eindwinst en hopelijk pakken we tussendoor een etappezege”, zegt ploegleider Anna van der Breggen in een vooruitblik.

Vollering blonk dit voorjaar uit door de drie zogeheten Ardenner klassiekers te winnen. De 26-jarige renster zegevierde in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. ,,In een meerdaagse wedstrijd als de Vuelta gaat het vooral over wie het beste herstelt”, weet Van der Breggen. ,,Ik hoop dat we onze vorm van het voorjaar kunnen doortrekken.”

Het parcours is uitdagend, vindt de voormalig topwielrenster. ,,Het begint al met een ploegentijdrit. We hebben enkele meiden die dit nog niet zo vaak gedaan hebben. Het wordt zaak om in deze discipline niet te veel tijd te verliezen. Onze klassementsrensters Demi Vollering en Marlen Reusser moeten in de eerste dagen in het ritme komen en die ritten zo goed mogelijk doorstaan.”

Het zwaartepunt ligt in de laatste drie van de zeven etappes, met op de laatste dag een aankomst bergop in Lagos de Covadonga. ,,Die beklimming is ontzettend zwaar; 13 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,7 procent”, aldus Van der Breggen.



