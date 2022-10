Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet samen in finale keirin

Olympisch kampioene Braspennincx was de snelste in haar heat. Van der Peet werd in de andere halve finale tweede achter de Japanse Mina Sato, de nummer 2 van vorig jaar. De Duitse titelverdediger Lea Sophie Friedrich bereikte als tweede achter Braspennincx ook de finale. Bij keirin komen vijf of zes rensters in de baan die na zes ronden sprinten om de winst.

Vijfde plek voor Nederland bij koppelkoers

Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip zijn op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Frankrijk als vijfde geëindigd op de koppelkoers. Het Oranje-duo lag na het dubbelen van het peloton halverwege aan de leiding tot de Fransen voorbij kwamen.

Voor de laatste sprint stond al vast dat Donavan Grondin en Benjamin Thomas het thuisland de titel gingen bezorgen, vier landen deelden op dat moment de tweede plaats. De Britten wonnen de laatste sprint om de dubbele punten en eindigden zo als tweede. Het brons was voor de Belgen.

Op de koppelkoers rijden twee renners die elkaar afwisselen in totaal 200 rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten. Het peloton dubbelen levert nog eens 20 punten extra op.

Hengeveld grijp naast eremetaal op puntenkoers

Daniek Hengeveld is op de WK in Frankrijk als vijfde geëindigd op de puntenkoers. Het was voor de pas 19-jarige renster uit Nootdorp het derde optreden op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines. Eerder werd ze negende op de individuele achtervolging en met haar collega’s vijfde op de ploegachtervolging.

De titel ging naar de Britse Neah Evans, die uitkwam op 60 punten. De Deense Julie Leth (53 punten) werd tweede. Het brons was voor de Amerikaanse Jennifer Valente, de wereldkampioene op het omnium, die 51 punten pakte. Hengeveld haalde er 46. De Belgische titelverdediger Lotte Kopecky eindigde als vierde. Op de puntenkoers rijden de vrouwen honderd rondes. Om de tien rondes wordt er gesprint om de punten.

Hengeveld noemde haar deelname aan de puntenkoers een ‘bonus’, nadat ze de dagen ervoor zowel met de ploeg (twee keer) als individueel aan het achtervolgen was geweest. ,,Ik ben blij met de kans die ik kreeg. Ik voelde weinig druk en dacht: ik doe maar wat. Het was een beetje spelen.”

Richting de Olympische Spelen van Parijs, over ruim anderhalf jaar op dezelfde piste, is met name de ploegachtervolging een ambitieus project. ,,Podium daar zou heel vet zijn, we waren hier 7 seconden sneller dan ooit.” Op de weg rijdt Hengeveld komend jaar voor Team DSM.

