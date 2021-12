Silke Smulders is ambitieus en maakt stappen: ‘Ik merk dat ik het niveau van de World Tour aankan’

Het kan snel gaan, weet Silke Smulders. Een jaar geleden vond de 20-jarige renster uit Loon op Zand het al prachtig dat ze bij Lotto Soudal Ladies prof kon worden. Nu durft ze de lat al een stuk hoger te leggen. En dat terwijl Smulders dit afgelopen seizoen door een knie-operatie het complete voorjaar heeft gemist.

,,Toen ik begin juni weer wedstrijden kon gaan rijden, ging het ook meteen goed”, zo kijkt de Brabantse terug op de uitgestelde aftrap van haar profcarrière. Ze reed een sterk NK en eindigde als vijfde in het jongerenklassement van de Giro. ,,Dan val je gelijk op in de wedstrijden. Daar was ik wel blij mee.”

Ambitieuze meid

Smulders is immers een ambitieuze meid. ,,Ik had bewust maar één jaar getekend bij Lotto-Soudal. Ondat ik zoiets had van: als ik goed rijd in mijn eerste jaar en het valt op, dan kan ik altijd gaan voor een stapje hogerop.”

Zo pakte het ook uit. ,,Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij Lotto-Soudal. Ik wilde graag prof worden en ik vind het nog niet steeds niet normaal om te voelen hoe dat is. Gewoon heel mooi. Voor het eerst alles rijden en je kunnen focussen op het fietsen. Ik had bij Lotto Soudal kunnen blijven. Ze willen echter meer gaan inzetten op jongere meiden en een opleidingsploeg. In principe paste ik daar gezien mijn leeftijd ook nog wel in dat plaatje, maar ik heb gemerkt dat ik het niveau van de World Tour goed aankan. En juist die lastigere wedstrijden wil ik graag rijden.”

Silke Smulders sloeg een uitnodiging van Liv-teambaas Eric van den Boom om een keer te praten over haar toekomst dan ook niet af. ,,Ik ben door meer ploegen benaderd, maar het gesprek met Eric voelde direct goed. Relaxte sfeer en een beetje Brabantse gezelligheid, daar ben ik wel van.”

Dit weekeinde maakt ze in Limburg voor het eerst kennis met haar nieuwe ploeg, die volgend seizoen geleid gaat worden Giorgia Bronzini en Wim Stroetinga. Als wat voor type renster ze zich daar gaat voorstellen? ,,Ik ben niet iemand voor de bergen, maar ook niet voor het vlakke. Zo een beetje er tussen in is meer mijn ding. Daar ben ik dit jaar ook wel achter gekomen. Wat dat betreft ontdekt je jezelf als renster steeds meer.”

De studie heeft ze inmiddels on hold gezet. ,,Ik ga nu voor het fietsen en dat is lastig te combineren met een studie. Iets half doen heeft ook geen nut, maar ik wilde er wel graag iets naast hebben.” Dus is ze maar een online cursus Spaans begonnen. ,,Altijd handig ook als ik in Spanje ga trainen.”