Slotrit prooi voor Kron, Ulissi pakt eindzege Ronde van Luxemburg

Van Vleuten verstevigt leiding in Giro Rosa

14 september Annemiek van Vleuten heeft haar leidende positie in de Giro Rosa verstevigd. De wereldkampioene sprong in de slotfase van een heuvelachtige rit over 170 kilometer tussen Assisi en Tivoli weg uit het achtervolgende peloton en kwam als derde over de streep. Met die geslaagde demarrage pakte de Nederlandse kopvrouw nog wat kostbare tijd op de concurrentie.