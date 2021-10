Slotrit vrouwen-Tour finisht in 2022 op spectaculaire ‘Super Planche des Belles Filles’

De Britse Emma Pooley won in 2009 de laatste editie van de Tour voor vrouwen. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk voor mannen steeds een een- of tweedaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd, La Course. Dit jaar werd La Course gereden op de eerste dag van de Tour, met Demi Vollering als winnares in Landerneau. Eerder wonnen Marianne Vos, Annemiek van Vleuten (beiden twee keer) en Anna van der Breggen al La Course. De organiserende ASO heeft voor 2022 weer een echte etappekoers opgezet.