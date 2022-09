Slovenië zonder Primoz Roglic op WK, geen Jonas Vingegaard bij Denemarken

WK-selectiesPrimoz Roglic doet volgende week niet mee aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Wollongong in Australië. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma ging vorige week dinsdag onderuit in de zestiende etappe van de Ronde van Spanje. Roglic is niet op tijd hersteld van de verwondingen die hij bij die val opliep.

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is de kopman van de Sloveense ploeg, die uit slechts zes renners in plaats van acht bestaat. Naast Roglic kunnen ook de geblesseerde Luka Mezgec en de zieke Matej Mohoric niet meedoen.

,,We kunnen het tempo niet bepalen omdat we twee renners missen”, zei bondscoach Uros Murn bij de bekendmaking van het team op een persconferentie in Ljubljana. ,,Maar we hebben grote verwachtingen van Pogacar. Hij is ons plan A, maar we hebben met Jan Tranik ook een plan B. Hij verkeert momenteel in topvorm en zou een centrale rol kunnen spelen.”

WK wielrennen

Op 18 september begint in Australische Wollongong het WK wielrennen. Bekijk hier het volledige programma, het parkoers en wie doen er namens Nederland mee?

Murn selecteerde naast Pogacar en Tranik de renners Jan Polanec, Domen Novak, David Per en Jaka Primozic. Pogacar won zondag de Grote Prijs van Montreal uit de WorldTour. Dat betekende alweer de 44ste zege als prof voor de pas 23-jarige renner.

Denemarken zonder Jonas Vingegaard

Jakob Fuglsang is bij de komende wereldkampioenschappen wielrennen de kopman van de Deense ploeg. Bondscoach Anders Lund kan niet beschikken over Tourwinnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo), die drie etappes en de sprinttrui won in de Ronde van Spanje.

Fuglsang krijgt bij de WK in Australië gezelschap van zijn landgenoten Magnus Cort, Mikkel Honoré, Mattias Skjelmose, Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Anthon Charmig en Mikkel Bjerg. Bij de vrouwen bestaat de Deense WK-selectie uit Cecilie Uttrup Ludwig, Emma Norsgaard Bjerg, Julie Leth en Rebecca Koerner.

Volledig scherm Jakob Fuglslang. © ANP / EPA

Italië

De Italiaanse bondscoach Daniele Bennati ziet in Matteo Trentin (UAE Team Emirates) een kopman bij de wegwedstrijd van de komende wereldkampioenschappen. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) geldt namens het land als een van de favorieten in de tijdrit.

Frankrijk

Regerend wereldkampioen Julian Alaphilippe gaat op jacht naar zijn derde wereldtitel op rij. Alaphilippe (30) veroverde de afgelopen twee jaar de regenboogtrui in de wegwedstrijd. De Fransman behoort nu als gevolg van zijn problematische aanloop naar de WK in Wollongong echter niet tot de favorieten. De renner van Quick-Step - Alpha Vinyl kwam eind vorige maand ten val in de elfde etappe van de Vuelta. Daarbij schoot zijn schouder uit de kom. Alaphilippe, die dit voorjaar in Luik-Bastenaken-Luik bij een val al zware blessures had opgelopen, staat sindsdien aan de kant. Als regerend wereldkampioen heeft de Fransman echter automatisch startrecht bij de WK en daar maakt hij gebruik van.

Bondscoach Thomas Voeckler selecteerde daarnaast Laporte (van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma), Bardet, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna en Bruno Armirail. Die laatste twee rijden in Australië ook de individuele tijdrit en gemengde ploegentijdrit.