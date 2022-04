Sonny Colbrelli’s wielertoekomst met defibrillator: geen races meer in zijn geboorteland

Voor Colbrelli lijkt zich eenzelfde scenario te voltrekken. Dat is sportief gezien een kleine ramp voor de rappe Italiaan van Bahrain Victorious: het betekent in ieder geval dat de regerend Italiaans kampioen op de weg zijn titel later dit jaar niet kan verdedigen. Ook een zesde Giro d’Italia (Colbrelli reed de grootste Italiaanse etappekoers voor het laatst in 2016) behoort dan niet meer tot de mogelijkheden.

Één ding is hoe dan ook zeker: de defibrillator is gebruikt als laatste redmiddel. Domenico Corrado, die het hartapparaatje bij Colbrelli inbracht, zei daar eerder al over dat het inbrengen van de defibrillator de meest veilige optie was: ,,We hebben samen met de atleet in kwestie goed gekeken naar de achterliggende oorzaken van de hartritmestoornissen en wat de beste manier was om het probleem te verhelpen. Het inbrengen van een inwendige defibrillator bleek daarbij onvermijdelijk, die corrigeert het hartritme wanneer nodig.”