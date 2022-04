Spektakel in Baskenland: Roglic verliest leiderstrui aan Evenepoel, gekke val Vingegaard

Lang leek Marc Soler de nieuwe klassementsleider te worden. De Spanjaard van Team UAE had met medevluchter Rodriguez een grote voorsprong op het peloton, maar constateerde tot zijn ergernis dat zijn landgenoot weigerde kopwerk te doen. Als extra zout in de wond demarreerde Rodrigues in de finale achter hem vandaan en reed hij solo naar de ritzege. Daarachter viel Evenepoel aan vanuit het peloton. De jonge Belg kreeg op de voorlaatste klim onder anderen Daniel Martínez, Aleksandr Vlasov en Jonas Vingegaard met zich mee. Het groepje reed in de afdaling richting slotklim meer dan een minuut voorsprong op de grote groep met Roglic bij elkaar. De Sloveen leek zich niet al te druk te maken omdat hij met Vingegaard een goed geplaatste ploegmaat in de ontsnapping had.

De laatste honderden meters richting de finish in Mallabia waren enorm steil en leverden het nodige spektakel op. Terwijl Rodriguez in een slakkengang over de finish kwam en Martínez kort daarachter de sprint om plek twee won van Evenepoel, gingen Vlasov en Vingegaard samen onderuit. Omdat het te steil was om op de fiets te springen, kwamen beiden lopend over de finish.



Evenepoel leidt het klassement met 2 seconden voorsprong op Martínez. Roglic staat nu achtste op een minuut achterstand. Morgen is de laatste etappe van de Ronde van het Baskenland. In deze loodzware rit staat de renners wederom het nodige klimwerk te wachten.