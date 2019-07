Spektakel verzekerd: Acht van Chaam legt met Van Vleuten, Van der Breggen en Vos eerste toppers vast

,,We hebben het er zelfs nog over gehad om van de vrouwen het hoofdprogramma te maken. En die dus als laatsten te laten rijden. Maar dat ging volgens sommige bestuursleden, nu nog, te ver. Wie weet gebeurt het nog een keer", zo schetst Van der Westerlaken de opmars van de vrouwen. En een niet onbelangrijk detail daarbij: waar voor de mannen de Acht van Chaam vooral een combinatie van show en fietsen is, is dat voor de vrouwen nog altijd een serieuze koers.

Afwachten

La Course

Niet alleen vanwege de roze trui is Chaam blij dat het de drie toppers aan de start krijgt. Er is ook een stevige link met de Tour de France, of beter gezegd de sterke afgeslankte vrouwelijke variant La Course. Van Vleuten won de koers de afgelopen twee jaar in de bergen. Vos pakte in 2014 de eerste editie op de Champs Elysees in Parijs. Op diezelfde plek ging de overwinning een jaar later naar Anna van der Breggen. Slechts één keer lieten de drie toppers de zege over aan een ander: in 2016 kwam de Australische routinier Chloe Hosking in Parijs als eerste over de streep.