Sponsor Fryslân Tour zorgt voor hilariteit met seksspeeltjes, maar niet iedereen is er blij mee

,,Het is een keer iets anders dan een stofzuiger of een servies", lachte Ellen van Dijk donderdag toen ze de prijzen voor haar tijdritzege in de Fryslân Tour zag. Sponsor EasyToys pakte uit met een flink pakket vol seksspeeltjes.

,,Het is toch een extra motivatie” grinnikte wereldkampioen Van Dijk, die ook de eerste leiderstrui kreeg uitgereikt. ,,Ik vind het heel grappig dat dat de sponsor is. In de ploeg zijn er natuurlijk heel veel grapjes over gemaakt.”

De tweet van Van Dijk, waarin ze om tips vraagt, kan op veel bijval rekenen. Duizenden mensen klikken op ‘like’ en collega's als Floortje Mackaij en Kristen Faulkner zien de humor er wel van in.

In de etappe van vrijdag was de Trek-ploeg van Van Dijk opnieuw dicht bij de zege. Chloe Hosking werd in de massasprint goed afgezet, maar werd nipt geklopt door Lonneke Uneken (SD Worx). ,,Wat waren we dicht bij nog zo'n leuke goodybag", reageerde de ploeg op sociale media.

Rennersvakbond CPA was minder te spreken over de actie van de sponsor. De vakbond noemde het prijzenpakker ‘surreëel'.

Kritiek kwam er overigens ook op de gevaarlijke situaties die zich voordeden op het parcours van de tijdrit. Rensters moesten tijdens de wedstrijd auto's en andere fietsers ontwijken. Volgens de Fryslân Tour was de route goed afgezet, maar waren het mensen die aan het parcours woonden die voor het gevaar zorgden. ,,Een oplossing is om in de toekomst geen tijdrit meer in de wedstrijd op te nemen. Dat is bitter, maar het blijkt bijna onmogelijk te organiseren.”

