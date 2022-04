Sprinttalent Kooij profiteert van enorme valpartij en wint slotrit én klassement in Sarthe

Een massale valpartij op zo’n 4 kilometer van de finish in het peloton voorkwam een massasprint. Kooij bleef samen vooruit met Xandro Meurisse van Alpecin-Fenix en versloeg de Belg in de sprint. De Deense klassementsleider Mads Pedersen werd bij de val ook opgehouden en greep zo naast de eindzege.



Kooij won ook al de tweede etappe in de Franse rittenkoers. De vierde en laatste etappe ging over een glooiend parcours door de heuvels rond La Chapelle-Saint-Aubin. De rit zou aanvankelijk over 173,6 kilometer gaan, maar werd als gevolg van het slechte weer ingekort.



Achter Kooij eindigde Benoît Cosnefroy op 8 seconden als tweede in het eindklassement. De Jumbo-Visma-renner is de eerste Nederlander op de erelijst. De laatste editie van Circuit Cycliste Sarthe was vanwege de coronapandemie in 2019 en werd gewonnen door Alexis Gougeard.