Sprintzeges voor Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen en Arnaud Démare

Met videoDylan Groenewegen heeft de tweede etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. De 28-jarige Amsterdammer van de Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco was duidelijk de snelste in de sprint.

In de rit over 174 kilometer van Ptuj naar Rogaska Slatina eindigde de Belg Lionel Taminiaux op gepaste afstand van Groenewegen als tweede, voor Pascal Ackermann uit Duitsland. Het peloton had ruim voor de finish de zes vluchters ingerekend.



Groenewegen raakte in het gedrang van de laatste kilometer zijn ploeggenoot Luka Mezgec even kwijt. ,,We hadden het goed voor elkaar, maar in de laatste bocht raakte ik een beetje ingesloten. Luka moest daarna even inhouden zodat ik zijn wiel weer kon vinden”, vertelde de Amsterdammer, die deze winter overkwam van Jumbo-Visma. “Het was geen perfecte sprint, maar Luka maakte mooi plaats voor me zodat ik de ruimte kreeg om te sprinten.”

Groenewegen boekte zijn vijfde overwinning van het seizoen. De sprinter van de Australische ploeg won twee etappes in de Ronde van Saudi-Arabië, een rit in Hongarije en vorige maand de eendagskoers Veenendaal-Veenendaal. De Ronde van Slovenië eindigt zondag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Philipsen klopt Van Poppel in Knokke-Heist

De Belg Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Ronde van België gewonnen. De rit van Beveren naar Knokke-Heist eindigde in een massasprint. Philipsen, van de ploeg Alpecin-Fenix, hield de Nederlander Danny van Poppel en de Deen Mads Pedersen achter zich.

Pedersen, de oud-wereldkampioen van Trek-Segafredo, had woensdag de eerste etappe gewonnen en blijft leider. Vrijdag volgt een individuele tijdrit over 11,8 kilometer in Scherpenheuvel-Zichem. Voor Pedersen is het een mooie repetitie voor de openingsetappe van de Tour de France in Kopenhagen. In zijn vaderland wacht een tijdrit over 13 kilometer. “Het is een mooie test op een vrij technisch parcours”, vertelde de klassementsleider, die zich had gestoord aan collega-renners die soms het fietspad of het trottoir gebruikten. “Het leidt tot gevaarlijke situaties. De UCI heeft daarvoor regels opgesteld maar er wordt nooit gestraft”, aldus Pedersen, die in 2019 in Yorkshire wereldkampioen werd.

Philipsen heeft ook ambities voor de Tour, waar hij als sprinter van Alpecin mikt op ritzeges. De 24-jarige Belg boekte in Knokke-Heist zijn vierde zege van het seizoen na twee ritten in de UAE Tour en één in de Ronde van Turkije.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Arnaud Démare wint openingsrit Route d’Occitanie

De Franse wielrenner Arnaud Démare is de eerste leider in de 46e editie van de Franse rittenkoers La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi. In de openingsrit was de 30-jarige Fransman van Groupama-FDJ de snelste in een massasprint. Zijn landgenoot Pierre Barbier werd tweede, de Italiaan Elia Viviani derde.

Démare kreeg in de sprint zoals gebruikelijk weer veel hulp van zijn Nederlandse ploeggenoot Ramon Sinkeldam. Het was de vierde zege van het seizoen voor de Franse sprinter. Eerder won hij drie etappes in de Giro d’Italia.

Volledig scherm Arnaud Démare. © REUTERS