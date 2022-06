Stephen Williams troeft favorieten af in openingsrit Ronde van Zwitserland

Demi Vollering soleert naar zege in slotrit Burgos

De Franse wielrenster Juliette Labous heeft de Ronde van Burgos gewonnen, een vierdaagse rittenkoers uit de WorldTour. De slotrit, van Covarrubias naar Lagunas de Neila over 125 kilometer, werd gewonnen door Demi Vollering. De renster van SD Worx, eerder in de week nog gevallen in de eendaagse koers Durango - Durango, was de beste bergop en kwam alleen aan.

22 mei