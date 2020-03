Sterke Dekker pakt podiumplek in Le Samyn

Lavreysen kan zijn wereldti­tels nog altijd niet bevatten: ‘Heel bizar gewoon’

15:35 Met drie gouden WK-plakken op zak vloog baansprinter Harrie Lavreysen gisteren vanuit Berlijn terug naar huis. ‘Dit is gestoord. Heel bizar.’ Nu maar hopen dat hij over vijf maanden in Tokio net zo foutloos naar het goud snelt.