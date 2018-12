Stoppen voelt als bevrijding voor olympisch kampioene Ligtlee

Ze was net gelukkig in de liefde en iedereen mocht het weten. Baanwielrenster Elis Ligtlee had weer een stevige basis in de privésfeer waardoor ze ook op de fiets weer van zich zou gaan laten horen. Maar tussen de oren van de olympisch kampioene van 2016 was twee jaar lang twijfel. Vandaag zette ze ineens een punt achter haar carrière. Na twee jaar vallen en opstaan. Stoppen voelt als een bevrijding.

Door Walter van Zoeren en Roy Schriemer

,,Ik denk dat niemand het aan zag komen, behalve ikzelf’’, reageerde de 24-jarige sprintster uit Eerbeek. Ligtlee kan de motivatie niet meer opbrengen om door te gaan, verklaarde ze vrijdag op een speciaal belegde persconferentie tijdens het WK in het Apeldoornse Omnisportcentrum. ,,Het was eigenlijk te lang geleden dat ik gewonnen heb. Trainen doe je om te winnen en na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro is een echt succes er nooit meer geweest. Achteraf heb ik hier op het WK in Apeldoorn bijna een jaar geleden afscheid genomen van het publiek met mijn bronzen medaille op de 500 meter. Dat gaf zeker ook wel voldoening. Maar vergelijk mijn situatie met iemand die al heel lang niet meer met plezier naar het werk gaat. Dat was uiteindelijk niet meer het geval. Ik ging met lood in mijn schoenen naar de baan toe. En dat was uiteindelijk niet meer op te brengen.’’

In haar woning in Eerbeek is een kamer ingericht met vitrines vol met de medailles die ze ooit won. Op aandringen van haar partner Emmo, zodat ze kan zien wat ze in zeventien jaar fietsen allemaal bereikte. ,,Daar stond ik nooit bij stil.’’ Na gesprekken met Emmo en haar ouders besloot Ligtlee op kerstavond een streep te zetten onder haar carrière. ,,Zij hebben me zien struggelen. Op dit moment voelt dit als een opluchting. Wat er hierna komt weet ik nog niet. Ik ga nu twee dagen genieten van het kijken naar mijn broer Sam op het NK en daarna kijk ik wat er op me afkomt. Ze zeggen dat er een deur open gaat als je een andere dicht slaat en daar hoop ik op. En anders moet ik die andere deur zelf maar openen.’’

Respect

Bondscoach Hugo Haak zag het niet aankomen. ,,Het is de eigen beslissing van Elis geweest. Ik ben zelf net gestopt, ik weet hoe lastig het is om de topsport te verlaten. Elis is één van de beste sprintsters die we in Nederland gehad hebben, qua talent behoort ze bij de wereldtop. Maar het gaat er ook om of je als topsporter kunt leven en Elis heeft de beslissing moeten nemen dat ze dat niet langer op kon brengen. Voor het WK in Polen eind februari had ik haar naam nog niet geschrapt.”