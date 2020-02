Succesvol Boels-Dolmans in 2021 verder als SD Worx

EF is Quick-Step te snel af in ploegen­tijd­rit Ronde van Colombia

7:57 De ploegentijdrit waarmee de Ronde van Colombia dinsdag (lokale tijd) van start ging is gewonnen door de ploeg EF. Onder anderen de Amerikaan Tejay van Garderen en de Colombianen Sergio Higuita en Rigoberto Urán waren over ruim 16 kilometer met start en finish in Tunja beduidend sneller dan de teams van Deceuninck - Quick-Step en Ineos.