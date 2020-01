Sunweb-renner Maas zet eerste stappen na dwarslaesie: ‘Usain Bolt’

De negentienjarige renner uit Rotterdam liep de dwarslaesie op nadat hij op hoge snelheid in botsing kwam met een auto tijdens de Ronde van Lombardije in oktober. Daarbij brak hij ook zijn rug, nek en gezicht. Omdat hij beide benen niet meer kon bewegen, stond zijn leven sindsdien in het teken van revalideren. ,,Op dit moment blijft het onwaarschijnlijk dat de functionaliteit in zijn benen ooit terugkeert’’, meldde Sunweb later in een officieel statement. ,,Vechtlust en hoop zegevieren’’, sloot het Nederlandse team af.