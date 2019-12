Sunweb: Winnen grote ronde niet realistisch

Door Daan Hakkenberg



Bij de prestatie van de ploeg voor 2020 draaide Spekenbrink er niet omheen: het afgelopen jaar was ronduit teleurstellend. ,,Het is niet geworden wat we ervan hadden gehoopt. Er waren fantastische en grote verwachtingen, dat we konden meedoen om de zege in grootste wedstrijd, in de Tour de France. Dat is niet gelukt en dat is een teleurstelling.’’

Voor komend jaar heeft Sunweb afscheid genomen van de ambitie om de Giro, Tour of Vuelta te winnen. ,,Sinds 2017 zijn we begonnen met ons te richten op grote ronden. Met vier renners hebben we de top 10 gehaald. Dit jaar is het niet realistisch om een grote ronde te winnen, maar wel om top tien te rijden.’’

Kelderman

Na het vertrek van Dumoulin zullen de ogen komend seizoen vooral gericht zijn op Wilco Kelderman . Die gaf tijdens de ploegenpresentatie aan vol voor het klassement van de Giro te gaan. Daarvoor rijdt hij ook nog de UAE Tour en Tirreno-Adriatico. ,,Ik hoop op een seizoen zonder pech en op het niveau dat ik had in de Vuelta van 2017. Ik wil proberen top vijf te rijden.’’

Naast de klassementen zal Sunweb zich dit jaar meer richten op de klassiekers. ,,Voor de klassiekers hebben we een sterk team. Daar willen we ons laten zien,’’ zegt Spekenbrink. Aan de zijde van Michael Matthews en Kragh Søren Andersen heeft Sunweb nu met Tiesj Benoot een extra kopman in het voorjaar.

Verder moet Sunweb-succes voortkomen uit de sprints, zoals Marcel Kittel en John Degenkolb dat in het verleden deden. De jonge Cees Bol (24) was vorig jaar met drie zeges al een van de veelwinnaars van de ploeg. Hij, maar bijvoorbeeld ook Nils Eekhoff - die bij het afgelopen WK onder 23 werd gediskwalificeerd als winnaar - zijn de vooruitgeschoven pionnen. ,,Spekenbrink: ,,We hebben een grote vijver met renners met potentie in sprints. Dat willen we uitbouwen tot een van de best sprinttreinen.’’