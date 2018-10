Superieure Van der Poel oppermachtig in Zwitserland

Van Aert ging vanuit de start in de aanval. Hij kreeg landgenoot Daan Soete mee, terwijl even later ook Van der Poel aansloot. Van Aert leek te kampen met materiaalproblemen, voor Van der Poel het sein te versnellen. Bij het ingaan van de vierde ronde had de Nederlander alleen Soete nog in zijn wiel, maar ook dat duurde niet lang. Het was uiteindelijk alleen Van Aert die nog in de buurt van Van der Poel kon blijven.