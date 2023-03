Tadej Pogacar heerst in Parijs-Nice: Jonas Vingegaard heeft op lange slotklim geen antwoord

Tadej Pogacar heeft zijn tweede dagsucces in Parijs-Nice geboekt. De Sloveense klassementsleider van UAE Team Emirates was in de zevende etappe op de Col de la Couillole, de slotklim van zo'n zestien kilometer, sterker dan de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ) en de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

Een eerste versnelling van Pogacar werd nog gecounterd door Vingegaard en Gaudu. In de sprint was de Sloveen, tweevoudig Tourwinnaar (2020 en 2021), oppermachtig. Pogacar won woensdag al de vierde etappe van de achtdaagse rittenkoers uit de WorldTour. Gisteren werd de zesde rit afgelast door stevige wind en omgewaaide bomen.



Pogacar verstevigde met de zege op de Col de la Couillole zijn leidende positie in het algemeen klassement. Gaudu staat tweede, op twaalf seconden van Pogacar. Vingegaard heeft een achterstand van 58 tellen op de geletruidrager. Morgen is de slotrit: ruim 118 kilometer rond Nice, met onderweg vijf beklimmingen.

Pogacar noemde de rit ‘de zwaarste van dit jaar tot nu toe’. Vanaf de eerste kilometer werd hard doorgereden, met eerst een kopgroep van vijf met daarin de Nederlander Pascal Eenkhoorn. Uit die groep viel de Belg Kobe Goossens aan de voet van de slotklim aan.



Maar toen de groep favorieten tempo ging maken, in eerste instantie door de Noor Tobias Foss van Jumbo-Visma, werden de koplopers een voor een ingelopen. Goossens als laatste, negen kilometer onder de top.

Volledig scherm Tadej Pogacar (l), David Gaudu (m) en Jonas Vingegaard. © BELGA

De Australiër Chris Harper was daarna de eerste aanvaller, gevolgd door Vingegaard. Pogacar probeerde het ruim vijf kilometer onder de top. Rijkelijk vroeg, erkende de Sloveen. ,,Maar ik wilde met niet te veel renners de laatste kilometers in.” Alleen Gaudu en Vingegaard konden nog aansluiten. De Deen begon de sprint, maar Pogacar liet zich niet verrassen en was overtuigend de snelste.



,,Het liep perfect, zoals ik het me had voorgesteld”, vertelde de ritwinnaar. De slotrit, met onder meer de beklimming van de Col d’Èze, is volgens Pogacar niet te onderschatten. ,,Misschien wel de zwaarste van allemaal, maar het zijn wel hellingen die me liggen.”

Volledig scherm Tadej Pogacar (l) en Jonas Vingegaard. © BELGA

Vingegaard blijft strijdvaardig

Vingegaard zag het gat met leider Pogacar groeien naar een kleine minuut. Maar de Deense Tourwinnaar van Jumbo-Visma geeft het nog niet op. ,,Er is nog een etappe”, doelde hij op de slotrit met start en finish in Nice. ,,Daarin kan nog een hoop gebeuren. Ik begraaf de strijdbijl zeker niet. Ik blijf ervoor vechten.”



Vingegaard kwam zaterdag in de slotklim voorop met Pogacar en Gaudu, het drietal dat de Franse rittenkoers beheerst. Maar hij bleek de minst sterke. ,,De versnellingen waren mij vandaag wat te machtig”, zei hij op de website van de ploeg. ,,Ik besloot mijn eigen tempo te hanteren. Dat ging naar behoren. Na iedere aanval kon ik terugkeren, dat geeft in ieder geval vertrouwen. Maar ik weet ook dat ik nog moet verbeteren dit seizoen. Deze race behoort niet tot de absolute hoofddoelen, dus er is nog tijd om dat te verwezenlijken.”

Opgave groenetruidrager Pedersen

Mads Pedersen is tijdens de zevende etappe van Parijs-Nice afgestapt. De 27-jarige Deen van Trek-Segafredo was de drager van de groene trui, bedoeld voor de leider van het puntenklassement. Volgens zijn ploeg heeft hij last van een verkoudheid.



Pedersen had maandag de tweede etappe gewonnen. Hij klopte toen in Fontainebleau Olav Kooij van Jumbo-Visma. Donderdag won Kooij en eindigde Pedersen op plaats twee.

