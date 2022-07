Tadej Pogacar maakt plannen voor najaar bekend: toch geen Vuelta

Met video Fabio Jakobsen geniet na ‘ongeloof­lij­ke’ ritzege: ‘Het klinkt simpel, maar dat was het niet’

,,Vandaag is een ongelooflijke dag", aldus Fabio Jakobsen na zijn zwaarbevochten zege in de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander was in Denemarken de snelste in de massasprint.

2 juli