Team Jumbo heet voortaan Team Jumbo-Visma

Amstel Gold Race verlegt start naar Vrijthof

7 december De wielerklassieker Amstel Gold Race verlegt de start in Maastricht van de Markt naar het Vrijthof. Dat plein is groter en biedt meer ruimte voor de presentatie van de renners in zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. De eerstvolgende editie van Nederlands enige klassieker is op zondag 21 april 2019.